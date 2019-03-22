البنتاغون: مقاتلة سوخوي-27 الروسية لم تعترض طائرة الاستطلاع الأمريكية

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إعلان وزارة الدفاع الروسية، بشأن اعتراض مقاتلة روسية من طراز "سوخوي-27" لطائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-52، فوق بحر البلطيق.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة إريك باهون لوكالة "سبوتنيك": "قامت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي 52" بعملية روتينية في المجال الجوي الدولي، وفقا لشروط وحرية الملاحة والطيران، صادفت بشكل روتيني طائرة "بي-52"، يوم 20 أذار/مارس طائرة روسية من طراز سو-27، كانت تحلق فوق بحر البلطيق".

وأشار المتحدث إلى أن، "الطيارين استخدما إشارات الرادار وتصرفا وفقا للقانون الدولي. المقاتلة الروسية لم تعترض طائرة بي-52 كما تم الإعلان، وتمكنت المقاتلة من إكمال المهمة".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو- 27" اعترضت هدفا جويا أمريكيا كان يقترب من المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.