البنتاغون: مقاتلة سوخوي-27 الروسية لم تعترض طائرة الاستطلاع الأمريكية

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة إريك باهون لوكالة "سبوتنيك": "قامت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي 52" بعملية روتينية في المجال الجوي الدولي، وفقا لشروط وحرية الملاحة والطيران، صادفت بشكل روتيني طائرة "بي-52"، يوم 20 أذار/مارس طائرة روسية من طراز سو-27، كانت تحلق فوق بحر البلطيق".
وأشار المتحدث إلى أن، "الطيارين استخدما إشارات الرادار وتصرفا وفقا للقانون الدولي. المقاتلة الروسية لم تعترض طائرة بي-52 كما تم الإعلان، وتمكنت المقاتلة من إكمال المهمة".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن طائرة مقاتلة روسية الصنع من طراز "سو- 27" اعترضت هدفا جويا أمريكيا كان يقترب من المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.
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