توسك: الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة موافقة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة مشيرا إلى أنه يعقد لقاء الآن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

موسكو — سبوتنيك. وكتب توسك على تويتر: "وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة".

EU27 unanimously agrees on its response to UK’s requests. I will now meet PM @theresa_may. #brexit #euco — Donald Tusk (@eucopresident) March 21, 2019

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وصوت البرلمانيون البريطانيون، الخميس الماضي، لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.