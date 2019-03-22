رئيسة وزراء بريطانيا: نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق

موسكو- سبوتنيك. وقالت ماي بعد الاجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، ولا أعتقد أنه ينبغي لنا إلغاء المادة 50".
وأكدت ماي أن على البرلمان احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على مهلة خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو المقبل في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل.
وفي حال رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 نيسان/أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما.
وقال البيان الختامي: "وافق الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو القادم بشرط موافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)