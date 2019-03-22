رئيسة وزراء بريطانيا: نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أن بلادها تعمل من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50.

موسكو- سبوتنيك. وقالت ماي بعد الاجتماع مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: "نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، ولا أعتقد أنه ينبغي لنا إلغاء المادة 50".

© REUTERS / Srdjan Zivulovic الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهلة خروج بريطانيا حتى 22 مايو المقبل

وأشارت ماي إلى أنها لا تزال ملتزمة بتغيير التشريع الخاص بموعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة مواصلة العمل مع البرلمان بشأن كيفية المضي قدما إذا فشل الاتفاق.

وأكدت ماي أن على البرلمان احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على مهلة خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو المقبل في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل.

وفي حال رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 نيسان/أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما.

وقال البيان الختامي: "وافق الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو القادم بشرط موافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل".