رئيسة وزراء بريطانيا: نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق

قالت رئيسة وزراء بريطانيا: "نعمل على مغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق، مؤكدة أنه لا ينبغي إلغاء المادة 50