الرئيس الصيني يأمر ببذل جميع الجهود لإنقاذ مصابي مصنع الكيماويات

أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، جميع الهيئات بتقديم كل ما يمكن لإنقاذ مصابي مصنع الكيماويات في البلاد.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس: "أوعز رئيس جمهورية الصين الشعبية تعليمات ببذل كل الجهود لإنقاذ أرواح الناس والقضاء على خطر الانفجار الذي وقع في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة جيانغسو واتخاذ هذه الحدث كعبرة".

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للكيماويات في الصين إلى 44 شخصا

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة.

وقال تساو لوباو عمدة مدينة يانتشنغ في مؤتمر صحفي: "قتل نتيجة حادث تيانجياي 44 شخصا ويبقى 32 آخرين في حالة صعبة، 58 في حالة خطيرة".

كانت وسائل إعلام صينية ذكرت أن انفجارا ضخما وقع بمنشأة للصناعات الكيميائية، أمس الخميس، في مدينة يانتشنغ شرقي الصين.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية "بوقوع انفجار في حديقة للصناعات الكيميائية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين".