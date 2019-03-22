إجلاء نحو أربعة آلاف شخص بسبب انفجار بمصنع كيماويات في الصين

موسكو — سبوتنيك. وقالت إدارة المدينة في بيان: "تم إجلاء نحو ثلاثة آلاف موظف وحوالي ألف من السكان المحليين بسبب الانفجار".
وقال تساو لوباو عمدة مدينة يانتشنغ في مؤتمر صحفي: "قتل نتيجة حادث تيانجياي 44 شخصا ويبقى 32 آخرين في حالة صعبة، 58 في حالة خطيرة".
من جانبه، أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، جميع الهيئات بتقديم كل ما يمكن لإنقاذ مصابي مصنع الكيماويات في البلاد.
وقال الرئيس: "أوعز رئيس جمهورية الصين الشعبية تعليمات ببذل كل الجهود لإنقاذ أرواح الناس والقضاء على خطر الانفجار الذي وقع في مصنع للمواد الكيميائية في مقاطعة جيانغسو واتخاذ هذه الحدث كعبرة".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)