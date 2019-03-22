إلقاء قنبلة يدوية على السفارة الروسية في أثينا

أفادت السفارة الروسية في اليونان، اليوم الجمعة صباحا، أنها تعرضت لمحاولة تخريبية ليل أمس الخميس بعد قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية على المبنى التابع للسفارة.