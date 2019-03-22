مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف الناتو في أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل جنديين أمريكيين بعملية عسكرية.

© Sputnik . Stringer مقتل 7 أشخاص إثر انفجار في أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وذكرت محطة "طلوع نيوز" أن "بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي أكدت في بيان أن اثنين من أعضاء الخدمة الأمريكية قتلوا أثناء القيام بعملية بتاريخ 22 مارس/ آذار".

ولم تعلن القوات الدولية في أفغانستان عن تفاصيل إضافية حول مكان العملية وزمانها الدقيق، مشيرة إلى أن هويات القتلى "ستبقى محجوبة لحين اكتمال الإبلاغ عن الحادثة لأقرباء الضحايا".

ومنذ بدأ الاجتياح الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان عام 2001 قتل أكثر من 2400 جندي أمريكي في الصراع المستمر منذ 17 عاما في أفغانستان.