مظاهرات في كازاخستان والشرطة تعتقل العشرات

اعتقلت الشرطة الكازاخستانية، اليوم الجمعة، عشرات الأشخاص في أستانا وألمآتا، خلال مظاهرات غير مصرح بها للمعارضة، احتجاجا على إعادة تسمية العاصمة الكازاخستانية والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن المتظاهرين اختاروا المنطقة القريبة من المجمع التجاري "شاباغات"، حيث طوقت الشرطة محيط المكان منذ الصباح، كمكان للتجمع في أستانا.

وأشار إلى أن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية، واحتجوا أيضًا على إعادة تسمية أستانا الحالي إلى " نور سلطان" تخليدا لاسم أول رئيس للبلاد نور سلطان نزاربايف.

وأضاف المراسل أن المشاركين في ألمآتا أعلنوا، من بين أشياء أخرى، عدم موافقتهم على إعادة تسمية العاصمة، والتي، حسب رأيهم، ستتم دون مراعاة رأي مواطني البلد.

وكان رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتباراً من اليوم 20 آذار/مارس، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم جومارت توكايف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وقررت كازاخستان رسميا تغيير اسم عاصمتها إلى "نور سلطان" بعدما تقدم الرئيس الجديد بالمقترح لتخليد اسم سابقه عن طريق تغيير اسم عاصمة البلاد، وإطلاق اسمه على شوارع رئيسية بمختلف المدن، ومنحه العضوية الفخرية بمجلس الشيوخ. كما أن دستور كازاخستان يمنح نزارباييف صلاحيات واسعة بصفته "الرئيس الأول" و"زعيم الأمة" حتى بعد استقالته.