أردوغان: رد فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا يجب أن يكون نموذجا لزعماء العالم

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الشكر لحكومة نيوزيلندا وشعبها، وخاصة رئيسة الوزراء، حيال الموقف الحازم من الهجوم على المسجدين، الذي أودى بحياة 50 مصليا.

وقال الرئيس التركي، اليوم الجمعة، خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، إنه "يجب أن يكون رد فعل رئيسة الوزراء النيوزيلندية وتضامنها مع المسلمين نموذجا لكافة زعماء العالم"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

#عاجل | #أردوغان: يجب أن يكون رد فعل رئيسة الوزراء النيوزيلندية #جاسيندا_أرديرن وتضامنها مع المسلمين نموذجا لكافة زعماء العالم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 22, 2019

​وأضاف: "أؤكد مجددا مشاطرتنا أحزان إخواننا النيوزيلنديين الذين يضمدون جراحهم عقب الهجوم الإرهابي".

وتابع: "لا يمكن أبدا اعتبار الهجوم الغاشم الذي أودى بحياة أكثر من 50 من أشقائنا خلال أدائهم صلاة الجمعة، حادثا عاديا"، مشيرا إلى أنه "من مظاهر الكراهية المتجذرة التي لا يمكن إنكارها".

#عاجل | #أردوغان: لا يمكن أبدا اعتبار الهجوم الغاشم الذي أودى بحياة أكثر من 50 من أشقائنا خلال آدائهم صلاة الجمعة، حادثا عاديا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 22, 2019

​وأضاف: "على السياسيين الذين يربحون الانتخابات بتبني مواقف تدعو لإقصاء المسلمين وكراهية اللاجئين أن يضبطوا خطاباتهم"، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ سلسة تدابير عاجلة بداية من تغليظ العقوبات، وحتى مراجعة تعريف الإرهاب في المناهج الدراسية، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين.

#عاجل | #أردوغان: يجب اتخاذ سلسة تدابير عاجلة بداية من تغليظ العقوبات، وحتى مراجعة تعريف الإرهاب في المناهج الدراسية، لمواجهة ظاهرة #الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 22, 2019

​ودعا أردوغان إلى "التعامل مع النازيين الجدد ككيانات إرهابية مثل تعاملنا مع داعش وبي كا كا"، مؤكدا أنه "يتوجب على الإنسانية التصدي لكراهية المسلمين المتصاعدة مثلما تصدت لمعاداة السامية بعد آفة الهولوكوست".