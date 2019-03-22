كوريا الشمالية تتخذ قرارا مفاجئا بعد فشل قمة فيتنام

ذكرت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، إن "كوريا الشمالية انسحبت اليوم الجمعة، من مكتب الاتصال بين الكوريتين في مدينة كيسيونغ الحدودية".

© REUTERS / Leah Millis كوريا الشمالية تعلن اعتزامها تعليق المحادثات النووية مع أمريكا

وقالت وزارة الوحدة، إن "كوريا الشمالية أبلغت كوريا الجنوبية بقرارها خلال اتصال في مكتب الاتصال بمدينة كايسونغ الحدودية الكورية الشمالية، ووصفت قرار الشمال بأنه مؤسف، مضيفة أن "بيونغ يانغ لم تقدم أي سبب محدد لتصرفها الأخير"، وذلك وفقا لوكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية.

جاء هذا التطور بعد انهيار محادثات القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام الشهر الماضي بسبب الخلافات بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد.

في هذه الأثناء، "عقد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني برئاسة مستشار أمن الدولة الرئاسي جونغ إي يونغ، وذلك لمناقشة تدابير لاحقة.

وأفادت مصادر بأن اللجنة الدائمة ستقوم بتحليل خلفية قرار كوريا الشمالية للانسحاب من مكتب الاتصال المشترك ومناقشة مدى تأثير المسألة على العلاقات بين الكوريتين والعلاقات الكورية الشمالية والأمريكية.