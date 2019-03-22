كوريا الشمالية تتخذ قرارا مفاجئا بعد فشل قمة فيتنام

جاء هذا التطور بعد انهيار محادثات القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في فيتنام الشهر الماضي بسبب الخلافات بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد.
في هذه الأثناء، "عقد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني برئاسة مستشار أمن الدولة الرئاسي جونغ إي يونغ، وذلك لمناقشة تدابير لاحقة.
وأفادت مصادر بأن اللجنة الدائمة ستقوم بتحليل خلفية قرار كوريا الشمالية للانسحاب من مكتب الاتصال المشترك ومناقشة مدى تأثير المسألة على العلاقات بين الكوريتين والعلاقات الكورية الشمالية والأمريكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)