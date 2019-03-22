ظريف يدين تصريحات ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان

طهران — سبوتنيك. وقال ظريف في تغريدة على تويتر، خلال مشاركة في اجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول حول حادث نيوزيلندا: "أجتمع اليوم مع وزراء منظمه التعاون الإسلامي في تركيا؛ جميعهم ينددون بالهجوم الإرهابي البربري ضد المسلمين في مسجد كرايست تشيرش، ويسعون إلى الاتحاد مقابل المد الخطير للعنصرية وكراهية الإسلام في الغرب".

© REUTERS / Baz Ratner "أنصار الله" تدين دعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

وأضاف: "الجميع هنا صدموا بتصريحات ترامب وإعطاؤه ما ليس له لإسرائيل العنصرية أولا القدس والآن الجولان".

وكان ترامب غرد، أمس عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".