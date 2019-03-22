شاهد... "سلام" بالعربية وأسماء ضحايا المذبحة على غلاف صحيفة نيوزيلندية

تضامنت صحيفة نيوزيلندية مع ضحايا المجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 50 مصليا في مسجدين، اليوم الجمعة، بنشر كلمة "سلام" على غلاف صفحتها الأولى.

ونشرت صحيفة "ذا برس" اليومية والتي توزع على مدينة كريس تشيرش وكانتربيري في نيوزيلندا، على صفحتها الرئيسية، كلمة "السلام" بالحروف العربية فوق أسماء 50 مسلما قتلوا في هجوم الجمعة الإرهابي.

وكتبت الصحيفة في الجزء السفلي للصحفة الأولى أسماء 50 ضحية لإطلاق النار في المسجد.

وانتشر الغلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر رواد السوشيال ميديا عن تضامنهم مع العنوان ونشر السلام.

بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

VIDEO: New Zealand mourns #Christchurch terror attack victims with Muslim call to prayer, 2-minute silence https://t.co/5NRZHayEKW



(Video: Reuters / TVNZ) pic.twitter.com/XwzeVcWZDK — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) March 22, 2019

​وتوافد الآلاف من الشعب النيوزيلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي راح ضحيتها أكثر من 50 مصليا، وذلك في أول جمعة بعد الحادث والتي بدأت خطبتها منذ قليل وفق التوقيت المحلي، وظهرت رئيسة الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايستتشيرتش" النيوزيلندية، وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

وتمكنت السلطات في نيوزيلندا من توقيف منفذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.