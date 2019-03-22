عضوة سابقة في الكونغرس الأمريكي: ترامب يخضع لـ"اللوبي الإسرائيلي"

اتهمت العضوة السابقة في مجلس النواب الأمريكي من جورجيا "اللوبي الصهيوني" بتهديد وممارسة الضغط على مسؤولي الكونغرس والبيت الأبيض.

وقالت سينتيا أن مك كيني، في مقابلة مع صحيفة "إرنا"، مساء أمس الخميس، إن البيت الأبيض يقع في حصار هذا اللوبي، وأن ترامب استسلم له تماما.

تغلغل في حكومة ترامب

وانتقدت بشدة، دعم زعماء الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، لسياسات إسرائيل الداعية للحرب، قائلة: "اللوبي الإسرائيلي متغلغل في حكومة ترامب ، وله نفوذ في الإعلام ومراكز صنع القرار العسكري والصناعي الأمريكي".

وأكدت العضوة المنفصلة عن الحزب الديمقراطي، على ضرورة الارتباط بين الشعب والنخب الأمريكية والإيرانية، معتبرة إياها وسيلة مهمة لمواجهة سياسات الإدارة الأمريكية المعادية لإيران.

وانتقدت مك كيني، التي مثلت أهالي جورجيا ست مرات في مجلس النواب الأمريكي، السياسة المناهضة لإيران لحكومة ترامب، قائلة:

"أعتقد أن الدبلوماسية على المستوي الشعبي هي الطريقة الأكثر أهمية وفعالية للتواصل والتعامل مع هذه السياسات. هذا سيجعل الشعب الإيراني ليس غريبا على الشعب الأمريكي، ولن ينفصل نشطاء السلام في إيران عن مجتمع نشطاء السلام في الولايات المتحدة".

آفاق جديدة

وتابعت:

"ليس غريباً أن تشرع الحكومة الأمريكية في مقاطعة مجموعة "الآفاق الجديدة"، لأنها ارتبطت بعلاقة جيدة وعميقة مع مجموعات السلام، وأولئك الذين يريدون التشكيك في السياسة الأمريكية ذات النبرة الحربية".

© Sputnik . firas alahmad ظريف يدين تصريحات ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان

وأشارت العضوة السابقة في مجلس النواب الأمريكي إلى التغيير في الرأي العام للشعب الأمريكي، وزيادة حساسيته تجاه المساعدات الأمريكية لإسرائيل ، مضيفة أن إسرائيل قد استخدمت أموال أمريكا وتقنياتها وجنودها لتعزيز حربها.

وفي إشارة إلى انتقاداتها لإسرائيل خلال فترة عضويتها في الكونغرس، قالت مك كيني:

"إن التحول الذي حدث، هو أنه منذ 20 عاما كان صوتي معزولا ووحيدا، لكن اليوم توصل الكثير من الناس إلي نفس النتيجة. حتى أولئك الذين أزعجتهم كلماتي منذ 20 عاما يعترفون الآن بأن تلك الكلمات والمسار كانا على حق".