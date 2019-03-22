بحرية الحرس الثوري: مستعدون لأي تهديد

قال قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إننا نعمل بكل طاقاتنا لرفع مستوى قواتنا من ناحية العدة والعدد.

وأكد الأدميرال رضا تنكسيري استعداد القوات المسلحة وسلاح البحر الإيرانيين لمواجهة كل أنواع التهديدات، وذلك بحسب وكالة "فارس".

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وشدد الأدميرال تنكسيري خلال تفقده على مدى يومين لوحدات القوة البحرية لحرس الثورة في مياه الخليج، على أن القوات المسلحة وسلاح البحر الإيرانيين على استعداد تام لمواجهة كل أنواع التهديدات من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، قائلا:

"نعمل بكل طاقاتنا لرفع مستوى قواتنا من ناحية العدة والعدد، وكل ما تحتاجه القوات المسلحة من معدات".

وأضاف قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "إن وعد الله حق وإن شاء الله سيكون النصر النهائي حليفنا في هذه المواجهة بين الحق والباطل".

وخلال زيارته التفقدية التي استغرقت يومين، قام الأدميرال تنكسيري بتكريم عدد من العسكريين والجنود وأسرهم.