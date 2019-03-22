بحرية الحرس الثوري: مستعدون لأي تهديد

وأكد الأدميرال رضا تنكسيري استعداد القوات المسلحة وسلاح البحر الإيرانيين لمواجهة كل أنواع التهديدات، وذلك بحسب وكالة "فارس".
"نعمل بكل طاقاتنا لرفع مستوى قواتنا من ناحية العدة والعدد، وكل ما تحتاجه القوات المسلحة من معدات".
وأضاف قائد القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "إن وعد الله حق وإن شاء الله سيكون النصر النهائي حليفنا في هذه المواجهة بين الحق والباطل".
وخلال زيارته التفقدية التي استغرقت يومين، قام الأدميرال تنكسيري بتكريم عدد من العسكريين والجنود وأسرهم.
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