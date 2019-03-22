الموعد المتوقع لإعلان أمريكا رسميا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

وأضاف المصدر المسؤول في الإدارة الأمريكية ـ دون ذكر اسمه ـ في تصريحات لـ"CNN"، أنه من المتوقع أن يعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسمياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، الأسبوع المقبل.

وقال المصدر الأمريكي:

يفكر مسؤولو الإدارة في الوقت الحالي، في توقيت ووسيلة اعتراف الرئيس، بما في ذلك ما إذا كان سيوقع إعلانا، أو ببساطة يدلي ببيان عام، يعلن فيه عن سياسة الإدارة".

وذلك في وقت، نقلت فيه هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، مساء اليوم، الجمعة، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، ومن المرجح أن يوقعها ترامب الأسبوع المقبل.

תמיכת טראמפ בהכרה בגולן | בכירים אמריקניים עובדים על מסמך שמכיר בריבונות הישראלית בגולן, והנשיא האמריקני טראמפ צפוי לחתום עליו בעת ביקור ראש הממשלה נתניהו בבית הלבן בשבוע הבא, כך לפי מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס @yosefyisrael25 — החדשות 13 (@newsisrael13) March 22, 2019

وقال المسؤول إنه من المرجح أن يوقع ترامب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لواشنطن الأسبوع المقبل.

وكان ترامب قال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الخميس، إنه "بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى، في عام 1981، بالإجماع القرار رقم 497، الذي دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان، معتبرا القرار الإسرائيلي غير شرعي.