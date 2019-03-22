الأمم المتحدة: وضع مرتفعات الجولان لم يتغير

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الجمعة، أن وضع مرتفعات الجولان باقٍ كما هو دون تغيير.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال حق للصحفيين "الموقف مذكور بوضوح في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وضع مرتفعات الجولان لم يتغير".

© REUTERS / Ronen Zvulun الخارجية الروسية: الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل وضمتها بشكل غير قانوني

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول تصريحات ترامب بخصوص الجولان السوري المحتل.

وأفادت وكالة "سانا" أن وزارة الخارجية والمغتربين ذكرت في بيان لها أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول التصريحات غير المسؤولة والخطيرة لرئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل".

وغرد ترامب أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملاً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وكان متحدث أممي، أعلن أمس الخميس، أن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة "التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".