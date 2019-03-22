إيران: الجولان جزء من سوريا ولا حل سوى إنهاء الاحتلال

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم، إن "الجولان جزء من الأراضي السورية، ولا يوجد حل آخر سوى إنهاء الاحتلال"، وفقا لوكالة "فارس".
وأضاف أن "الكيان الصهيوني باعتباره كيانا محتلا ليس له أي سيادة على أي من الأراضي العربية والإسلامية، ويجب إنهاء عدوان واحتلال هذا الكيان بأسرع وقت".
وتابع "الاستيلاء على الأراضي من خلال الاحتلال والعدوان أمر مدان، وتدخل الرئيس الأمريكي في قضية الجولان لا يغير طبيعة تبعيته للأراضي السورية فحسب، بل يثبت فشل سياسات التسوية وصحة طريق المقاومة والصمود في مواجهة الطبيعة العدوانية والتوسعية لأمريكا والكيان الصهيوني".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى "تصرفات ترامب المنتهكة لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمبادئ الدولية، مضيفا أن "القرارات الشخصية والمزاجية لترامب تكشف فقط جانبا آخر عن سياسات امريكا الحقيقة، فالسياسات التي تشكل خطورة على العالم بأسره، وخاصة في هذه المنطقة الحساسة، ستؤدي إلى أزمات متتالية".
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