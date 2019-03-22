إيران: الجولان جزء من سوريا ولا حل سوى إنهاء الاحتلال

أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا بشأن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "حان الوقت" لاعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل منذ عام 1967.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم، إن "الجولان جزء من الأراضي السورية، ولا يوجد حل آخر سوى إنهاء الاحتلال"، وفقا لوكالة "فارس".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني باعتباره كيانا محتلا ليس له أي سيادة على أي من الأراضي العربية والإسلامية، ويجب إنهاء عدوان واحتلال هذا الكيان بأسرع وقت".

© REUTERS / Baz Ratner الموعد المتوقع لإعلان أمريكا رسميا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

وتابع "الاستيلاء على الأراضي من خلال الاحتلال والعدوان أمر مدان، وتدخل الرئيس الأمريكي في قضية الجولان لا يغير طبيعة تبعيته للأراضي السورية فحسب، بل يثبت فشل سياسات التسوية وصحة طريق المقاومة والصمود في مواجهة الطبيعة العدوانية والتوسعية لأمريكا والكيان الصهيوني".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى "تصرفات ترامب المنتهكة لقرارات مجلس الأمن والقوانين والمبادئ الدولية، مضيفا أن "القرارات الشخصية والمزاجية لترامب تكشف فقط جانبا آخر عن سياسات امريكا الحقيقة، فالسياسات التي تشكل خطورة على العالم بأسره، وخاصة في هذه المنطقة الحساسة، ستؤدي إلى أزمات متتالية".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة أن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان ومن المرجح أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأعلن ترامب أمس الخميس أن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. واحتلت إسرائيل المنطقة من سوريا في حرب عام 1967.

وقال المسؤول إن من المرجح أن يوقع ترامب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل.