بريطانيا ردا على تصريحات ترامب: الجولان أرض تحتلها إسرائيل

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة ردا على تعليقات ترامب بشأن الجولان المحتل إن المملكة المتحدة تعتبر هضبة الجولان أرض تحتلها إسرائيل.

وذكرت "رويترز" أن بريطانيا قالت اليوم الجمعة إنها لا تخطط لتغيير موقفها من هضبة الجولان بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

© Sputnik . firas alahmad إيران: الجولان جزء من سوريا ولا حل سوى إنهاء الاحتلال

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان "المملكة المتحدة تعتبر هضبة الجولان أرض تحتلها إسرائيل. ضم الأرض بالقوة محظور وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان "نحن لم نعترف بضم إسرائيل (للجولان) في عام 1981 ولا ننوي تغيير موقفنا".

من جهته كشف مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية عن الموعد المتوقع لإعلان بلاده رسميا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وأضاف المصدر المسؤول في الإدارة الأمريكية ـ دون ذكر اسمه ـ في تصريحات لـ"CNN"، أنه من المتوقع أن يعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسمياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، الأسبوع المقبل.

وقال المصدر الأمريكي:

يفكر مسؤولو الإدارة في الوقت الحالي، في توقيت ووسيلة اعتراف الرئيس، بما في ذلك ما إذا كان سيوقع إعلانا، أو ببساطة يدلي ببيان عام، يعلن فيه عن سياسة الإدارة".