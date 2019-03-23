الخارجية الروسية: طالبان تريد رؤية موسكو ضامنا للاتفاقيات مع واشنطن

أعلن رئيس القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن حركة "طالبان" الأفغانية المعارضة تريد أن يكون هناك ضامنون لاتفاقياتها مع واشنطن، ومن بينهم روسيا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال كابولوف للصحفيين: "لا يزال علينا بحث صيغ الاتفاق على هذه [الضمانات] وبكل الأحوال يؤكد ممثلو طالبان خلال تواصلهم ليس مع الأمريكيين فحسب، بل وغيرهم حول أنهم يريدون رؤية ضامنين جديين لاتفاقية مستقبلية مع الولايات المتحدة، ومن بين هؤلاء الضامنين ذكروا كل من روسيا والصين وباكستان وإيران".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich المبعوث الخاص للرئيس الروسي: لقاء روسي أمريكي صيني قريب في موسكو حول أفغانستان

وفي سياق متصل أعلن مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية أن ممثلي روسيا والولايات المتحدة والصين سيجتمعون مجددا في موسكو بصيغة ثلاثية في وقت قريب لبحث التسوية الأفغانية.

هذا وفي وقت سابق، ناقش المبعوث الخاص الروسي والأمريكي والصيني في واشنطن الجهود المبذولة لإحلال السلام في أفغانستان، واتفقوا على مواصلة مناقشة هذا الموضوع في المستقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة وممثلون عن حركة طالبان، قد عقدوا الشهر الماضي الجولة الرابعة من مباحثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة، استمرت لمدة 6 أيام. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية يناير/ كانون الثاني، أنه مستعد لسحب القوات من أفغانستان إذا تم التوصل إلى اتفاقات سلام بشأن التسوية في البلاد.