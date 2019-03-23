مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 بانفجار مزدوج وسط تجمع شعبي في هلمند جنوبي أفغانستان

وأفادت قناة "وان تي في " بـ "مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بينهم مسؤولين محليين بالتفجير المزدوج في هلمند جنوبي أفغانستان".
از اثر دو انفجار در استدیوم "حامد کرزی" در شهر لشکرگاه هلمند چهار نفر جان باخته و 25 نفر دیگر زخمی شدند.— Zabiulah Doorandish (@zabidoorandish) March 23, 2019
Four explosions were wounded at the Hamid Karzai stadium in Helmand, Lashkar Gah, and wounded 25 others. pic.twitter.com/vylrY4JUoa
وأعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمنيين أن انفجارات حدثت في منطقة هلمند بجنوب أفغانستان وذلك خلال الاحتفالات بعيد نوروز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)