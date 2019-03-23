مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 بانفجار مزدوج وسط تجمع شعبي في هلمند جنوبي أفغانستان

قتل أربعة أشخاص وأصيب أحد عشر آخرين، بينهم مسؤولين محليين في تفجير مزدوج وسط تجمع شعبي في مدينة هلمند جنوب البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

وأفادت قناة "وان تي في " بـ "مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بينهم مسؤولين محليين بالتفجير المزدوج في هلمند جنوبي أفغانستان".

از اثر دو انفجار در استدیوم "حامد کرزی" در شهر لشکرگاه هلمند چهار نفر جان باخته و 25 نفر دیگر زخمی شدند.

Four explosions were wounded at the Hamid Karzai stadium in Helmand, Lashkar Gah, and wounded 25 others. pic.twitter.com/vylrY4JUoa — Zabiulah Doorandish (@zabidoorandish) March 23, 2019

وأعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين أمنيين أن انفجارات حدثت في منطقة هلمند بجنوب أفغانستان وذلك خلال الاحتفالات بعيد نوروز.