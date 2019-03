مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 بانفجار مزدوج وسط تجمع شعبي في هلمند جنوبي أفغانستان

از اثر دو انفجار در استدیوم "حامد کرزی" در شهر لشکرگاه هلمند چهار نفر جان باخته و 25 نفر دیگر زخمی شدند.

Four explosions were wounded at the Hamid Karzai stadium in Helmand, Lashkar Gah, and wounded 25 others.