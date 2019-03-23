رئيس كازاخستان يوقع مرسوما بتغيير اسم عاصمة البلاد من "أستانا" إلى "نور سلطان"

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رئيس كازاخستان يوقع مرسوما بتغيير اسم عاصمة البلاد من "أستانا" إلى "نور سلطان"