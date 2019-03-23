ظريف ردا على بومبيو: الإيرانيون أنقذوا اليهود من الإبادة الجماعية

ونشر ظريف، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها إن "الإيرانيون أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية".
Even the Torah is distorted to serve Iranophobia. What it actually says:— Javad Zarif (@JZarif) March 22, 2019
— Persian king saved Jews from captivity in Babylon.
— Another Persian king saved Jews from genocide.
— Genocide plotter hailed from Negev, not Persia.
— Persian king is only foreigner referred to as MESSIAH.
وتابع الوزير "حرفوا حتى التوراة لخدمة اللإيرانوفوبيا. لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي:
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أجرى مقابلة مع شبكة أمريكية في القدس، قال فيها إن الرب أرسل ترامب إلى الأرض لحماية اليهود من خطر إيران.
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