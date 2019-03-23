ظريف ردا على بومبيو: الإيرانيون أنقذوا اليهود من الإبادة الجماعية

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التي قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب أرسله الرب لإنقاذ اليهود من إيران، وذلك في حوار له مع قناة أمريكية.

ونشر ظريف، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها إن "الإيرانيون أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية".

Even the Torah is distorted to serve Iranophobia. What it actually says:



— Persian king saved Jews from captivity in Babylon.

— Another Persian king saved Jews from genocide.

— Genocide plotter hailed from Negev, not Persia.

— Persian king is only foreigner referred to as MESSIAH. — Javad Zarif (@JZarif) March 22, 2019

​وتابع الوزير "حرفوا حتى التوراة لخدمة اللإيرانوفوبيا. لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي:

- أنقذ ملك فارسي اليهود من الاستعباد في بابل.

- أنقذ الملوك الفارسيون الآخرون اليهود من الإبادة الجماعية.

- تم تشجيع مخططي الإبادة الجماعية من قبل النقب وليس بلاد فارس".

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أجرى مقابلة مع شبكة أمريكية في القدس، قال فيها إن الرب أرسل ترامب إلى الأرض لحماية اليهود من خطر إيران.