ظريف: أمريكا إمبراطورية آيلة إلى الزوال

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الإجراءات الأمريكية دليل هلع إمبراطورية آيلة إلى الزوال.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف:

إن أمريكا هي المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف ظريف:

ولربما بلغ لديها الوهم حدا تتصور معه بأن انتهاك القوانين الدولية، والتعاطي بغطرسة مع الدول المستقلة ذات السيادة، وحلب الحكومات العميلة لها دليل اقتدار، إلا أن الأمر ليس كذلك لأن إجراءات أمريكا المتهورة تدل فقط على هلع إمبراطورية آيلة للزوال.

US is the single biggest source of instability in MidEast. It may be deluded enough to believe that persistently violating int'l law, bullying sovereign nations & milking its clients projects strength. It does not. Its recklessness just displays panic of an empire in decline. — Javad Zarif (@JZarif) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وسبق ورد ظريف، على تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، التي قال فيها إن الرئيس دونالد ترامب، أرسله الرب لإنقاذ اليهود من إيران، وذلك في حوار له مع قناة أمريكية.

ونشر ظريف، تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها إن "الإيرانيون أنقذوا اليهود من العبودية والإبادة الجماعية".

وتابع الوزير "حرفوا حتى التوراة لخدمة الإيرانوفوبيا. لكن حقيقة ما تقوله التوراة هو كالتالي:

— أنقذ ملك فارسي اليهود من الاستعباد في بابل.

— أنقذ الملوك الفارسيون الآخرون اليهود من الإبادة الجماعية.

— تم تشجيع مخططي الإبادة الجماعية من قبل النقب وليس بلاد فارس".

Even the Torah is distorted to serve Iranophobia. What it actually says:



— Persian king saved Jews from captivity in Babylon.

— Another Persian king saved Jews from genocide.

— Genocide plotter hailed from Negev, not Persia.

— Persian king is only foreigner referred to as MESSIAH. — Javad Zarif (@JZarif) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أجرى مقابلة مع شبكة أمريكية في القدس، قال فيها إن الرب أرسل ترامب إلى الأرض لحماية اليهود من خطر إيران.

وغرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا:

إنه بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملاً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة.