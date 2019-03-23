استنفار أمني عقب تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا

وصلت إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تهديدات بالقتل، عقب موجة الإشادة الكبيرة التي حظيت بها على مستوى العالم لتعاملها مع مجزرة المسجدين.

وكتبت تغريدة عبر موقع "تويتر"، تحمل صورة سلاح وبعثت إلى حساب جاسيندا، مع كتابة نص "أنت التالية"، قبل أن يقوم مسؤولو الموقع بحذف الحساب الذي نشرها.

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وأوضح متحدث باسم "تويتر" أن الموقع اتخذ إجراءات سريعة بعد تلقيه بلاغا بشأن التغريدة، وأوضح أن الحساب كان ينشط منذ مدة في الترويج لأفكار تدافع عن تفوق العرق الأبيض.

وقامت الشرطة النيوزيلندية بفتح تحقيق بشأن التغريدة، كونها تحمل تهديدا صريحا لحياة رئيسة الوزراء.

وشهدت نيوزيلندا في يوم الجمعة 15 مارس/إذار، اقتحام مسلح أسترالي لمسجدين وإطلاقه النار على المصليين ليقتل 50 شخصا.