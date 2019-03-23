فلسطينيون يهددون إسرائيل

وقالت الوحدات الفلسطينية المقاومة في بيان لها، صباح اليوم، السبت، إن "الإرباك الليلي هذا الأسبوع سيكون إرباكا شاملا على طول السياج الشرقي والشمالي، وسيبدأ كل يوم الساعة السابعة مساء، وسيستمر حتى ساعات الفجر بالقرب من التجمعات العسكرية والاستيطانية"، وذلك بحسب وكالة "سما".

© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA ليبرمان: حققنا فشلا مدويا في حرب غزة الأخيرة

وأضافت الوحدات "أنه سيتم مضاعفة أعداد بالونات الهيليوم الحارقة خلال ساعات النهار"، مؤكدة أن هذه الخطوات هي جزء من خطة تصعيد الحراك الفلسطيني لديها متوعدة مستوطني غلاف قطاع غزة وجنود الجيش الإسرائيلي بـ"جحيما لا يطاق".

ووجهت وحدات "الإرباك الليلي" الفلسطينية رسالة لقيادة الجيش الإسرائيلي، قائلة:

إما يُكسر الحصار عن غزة أو يرحل سكان الغلاف.

ويشار إلى أن وحدات الإرباك الليلي قد تسببت في إلحاق الضرر بوحدات الجيش الإسرائيلي بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وهي وحدات انبثقت عن "مسيرات العودة" الفلسطينية، التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار الماضي، للاحتفال بيوم الأرض الفلسطينية، آنذاك، والتي لا تزال مستمرة، حتى الآن، كل يوم جمعة.