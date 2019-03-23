النشيد الوطني الإسرائيلي يعزف في قطر... ماذا يحدث

في حدث نادر في الخليج العربي، عزف النشيد الوطني الإسرائيلي أمس الجمعة في قطر.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن النشيد الوطني الإسرائيلي عزف في قطر، بعد الإعلان عن فوز لاعب الجمباز الإسرائيلي، أليكس شاتيلوف، بميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز، المقامة حاليا في الدوحة.

وتحت عنوان "شاهدوا النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر"، غرد حساب "تويتر" الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل مرفقا فيديو للحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وتتويج الفائز، ووصفه بأنه "إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية".

شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر



رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف فاز اليوم بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة، قطر 🇶🇦



إنجاز كبير للرياضة الاسرائيليةpic.twitter.com/IoWFbAEcC6 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 22, 2019

وظهر في الفيديو علم إسرائيل في المركز الأول، بينما في المركزين، الثاني والثالث، الفلبين وإسبانيا.

وفي السياق نفسه، احتفى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان، بعزف النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم للجمباز بالدوحة.

مشهد مؤثر للغاية:



تم عزف نشيدنا الوطني "هاتكفا" (الأمل) في مراسم توزيع الميداليات في بطولة العالم في الجمباز التي تقام في قطر وذلك بعد أن فاز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف أمس بميدالية ذهبية.



حتى المذيع غنى "هاتكفا"!



هذا إنجاز كبير للرياضة الاسرائيلية. pic.twitter.com/2ULO59HSuu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 23, 2019

وكتب جندلمان في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر":

لم تكن إسرائيل حاضرة في بطولة العالم للجمباز في دولة قطر فقط، لا بل تم عزف ما يسمّى النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفا" في مراسم توزيع ميداليات البطولة".

ووصف جندلمان عزف النشيد الإسرائيلي في الدوحة بـ"المشهد المؤثر للغاية".