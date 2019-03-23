الجيش الفرنسي ينضم إلى الشرطة لمواجهة احتجاجات "السترات الصفراء"

ومنع المحتجون من التجمع في الشانزليزيه بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب في مطلع الأسبوع الماضي مما دفع الحكومة إلى استدعاء وحدات من الجيش فيما أطلق عليها اسم "عملية سنتنيال"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
Livestream #Paris https://t.co/SA5EOXtdVS— Ela 🙎🏼♀️ (@Freeee5) March 23, 2019
وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين تتجمع في مناطق أخرى من باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة في أحدث الاحتجاجات والتي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد غضب عام من زيادة الضرائب على الوقود.
وتحولت الحركة إلى رد فعل عنيف وأوسع نطاقا ضد حكومة ماكرون رغم إلغاء الحكومة ضرائب الوقود.
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