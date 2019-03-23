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14:11 23 مارس/ آذار 2019
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    رائد فضاء روسي

    رائد فضاء أمريكي يرد مكافأة مالية بقيمة 55 ألف دولار من الإمارات

    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    العالم
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    أعاد رائد فضاء أمريكي، هذا الأسبوع، مكافأة مالية كان تلقاها من الإمارات العربية المتحدة، وذلك مقابل محاضرة ألقاها هناك في العام الماضي.

    ورد رائد الفضاء السابق، مارك كيلي، مبلغ بقيمة 55 ألف دولار، تقاضاه مقابل إلقائه محاضرة في حدث أقيم العام الماضي، برعاية ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

    المحطة الفضائية الدولية
    © Photo/ NASA
    تحديد انطلاق رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية
    وألقى كيلي المحاضرة مع شقيقه التوأم، رائد الفضاء سكوت كيلي، وذلك كجزء من سلسلة محاضرات برعاية ولي عهد أبوظبي.

    ووفقا لتقارير محلية إماراتية، فقد تحدث مارك كيلي عمع شقيقه في الحدث الذي أقيم في يونيو/حزيران 2018 في أبوظبي، حول استكشاف الفضاء البشري ومستقبل برنامج الفضاء الإماراتي.

    وحملت المحاضرة عنوان "السماء ليست الحد الأقصى: دروس الحياة من الشقيقان كيلي من وكالة ناسا"، وحاز كيلي على دعم من السفارة الأمريكية في الإمارات لإلقائه المحاضرة.

    ورفض مارك كيلي الأموال التي تقاضاها، لكونه حاليا المرشح الديمقراطي ضد السيناتور مارثا مكسالي في ولاية أريزونا، في سباق مجلس الشيوخ الأمريكي لعام 2020، وتعهد كيلي برفض التبرعات المقدمة من لجنة العمل السياسي ومكافحة تأثير الأموال الكبيرة في السياسة كحجر زاوية في الأيام الأولى من حملته.

    وقال محللون إن "قبول النقود لا ينتهك أي قانون، ولكن يمكن اعتباره مسؤولية تجاه حملة كيلي لمجلس الشيوخ حيث تعهد بعدم قبول التبرعات من الشركات المساهمة العامة، كما شن حملة ضد تأثير الأموال الأجنبية والمحلية في السياسة".

    يذكر أن مارك كيلي ليس هو المشهور الوحيد الذي يلقي المحاضرات حول العالم، إذ هناك رائد الفضاء السابق، باز ألدرين، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، وبيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" وزوجته ميليندا غيتس التي شاركت معه في رئاسة أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم.

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    الكلمات الدلالية:
    محاضرة, رائد فضاء, أخبار الإمارات, العالم, الفضاء, محمد بن زايد آل نهيان, أمريكا, الإمارات العربية المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية
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