أول إجراء إسرائيلي بعد اعتراف ترامب بشأن الجولان

قامت وحدات الجيش الإسرائيلي بالإجراء الأول منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، إن دعم ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان قد أثار حالة من تأهب الجيش الإسرائيلي على الحدود السورية.

وذكرت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي نشر القناصة بطول الحدود مع سوريا، كجزء من الاستعدادات للمسيرات المحتملة، حيث نشرت القوات الإسرائيلية وحدات مكافحة الشغب، مع الاستعداد لنشر قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وجاء نشر الجيش الإسرائيلي لقواته على الحدود السورية، بعد تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها أنه "بعد 52 عاما حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملا بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إبداء استعداده للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو: "في الوقت الذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل، الرئيس ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. شكرا لك" pic.twitter.com/jyIEymnTLP — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢١ مارس ٢٠١٩

وقال نتنياهو عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس:

في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى استخدام سوريا كنقطة انطلاق لتدمير إسرائيل، يعترف الرئيس ترامب بشجاعة بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. شكرا لك يا سيادة الرئيس ترامب.

في الوقت لذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل, الرئيس #ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على #الجولان. شكرا أيها الرئيس ترامب! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢١ مارس ٢٠١٩

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، عوفير جندلمان، بتغريدة له في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو هاتف ترامب، قبل قليل، وشكره على قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال له:

صنعت التاريخ!

أجرى رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشكره على قراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وقال له: "صنعت التاريخ"! — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ٢١ مارس ٢٠١٩

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الخميس، أنه آن الأوان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال ترامب بتغريدة على "تويتر" "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".