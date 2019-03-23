سكان يطالبون بتعويضات بعد انفجار بمصنع كيماويات في الصين

تواصل فرق الإنقاذ عمليات رفع الانقاض، اليوم السبت، بعد انفجار في مصنع شرقي الصين أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وسائل إعلام رسمية في الصين، أمس الجمعة 22 مارس/ آذار، إن 62 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب 34 شخصا بجروح خطيرة وفقد 28 آخرون في انفجار بمصنع للمبيدات الحشرية في إقليم جيانغسو في شرق البلاد في أحدث ضحايا يسقطون ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية التي أغضبت الرأي العام. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / ALY SONG عدد ضحايا انفجار مصنع كيماويات في الصين يرتفع إلى 64 شخصا

وقال التلفزيون الرسمي إن الانفجار وقع يوم الخميس 21 مارس/ آذار، في منطقة تشينجيانغ الصناعية بمدينة يانتشينغ وتمت السيطرة على الحريق، صباح الجمعة.

وقي قرية وانغشانغ القريبة من المنطقة الصناعية أدى الانفجار لتحطم نوافذ وأثار رعب السكان. ويقيم سكان في منازل بلا نوافذ بل وتهدم بعضها جزئيا.

ورغم درجات الحرارة شديدة البرودة يخشى البعض العودة للمنازل التي غادروها خشية انهيارها في حين يطالب البعض الأخر بتعويضات مالية.

وازداد غضب الرأي العام من معايير السلامة في الصين على خلفية الحوادث الصناعية بداية من كوارث المناجم إلى حرائق المصانع التي شابت ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي السريع.

وفي عام 2015 قتل 165 شخصا في سلسلة انفجارات بمخزن للمواد الكيميائية في مدينة تيانجين.