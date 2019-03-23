تغيير اسم العاصمة الكازخية رسميا من "أستانا" إلى "نور سلطان"

دخل قرار الرئيس الكازخي، قاسم جومارت توكاييف، بشأن إعادة تسمية عاصمة بلاده من أستانا إلى نور سلطان، اليوم حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إعادة تسمية العاصمة من أستانا إلى نور سلطان تكريما لأول رئيس للبلاد، نور سلطان نزاربايف.

وقام برلمان البلاد، يوم الأربعاء الماضي، باعتماد تعديلات ذات الصلة على الدستور، ووافق رئيس الدولة، اليوم السبت على التعديلات، ووقع المرسوم ليدخل حيز التنفيذ.

ووفقا لنص القرار، فإن المرسوم يدخل حيز التنفيز من تاريخ نشره الرسمي الأول.

وكان رئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزار باييف، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتبارا من يوم 20 من شهر آذار/مارس الجاري، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم توكاييف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020.

وشغل نزار باييف منصب رئيس البلاد لمدة 29 عاما تقريبا، منذ 24 نيسان/أبريل 1990، عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفياتي السابق.

وفي كانون الأول/ديسمبر 1991، تم انتخابه رئيسا للدولة المستقلة. وعمل نزارباييف سابقا كرئيس لمجلس وزراء الجمهورية مدة خمس سنوات، ومن عام 1989 إلى عام 1991، كان الأمين الأول للحزب الشيوعي في كازاخستان.