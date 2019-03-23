جرحى إثر انفجار سيارة مفخخة في إيلات أقصى جنوبي إسرائيل (فيديو)

وقع انفجار، مساء اليوم السبت، في سيارة كانت مركونة بأحد المواقف، في مدينة إيلات أقصى جنوبي إسرائيل، ما أسفر عن جرح اثنين من المارة.

ونقل موقع قناة "i24news" العبرية، عن الإذاعة الرسمية أن السيارة كانت خالية من الركاب، فيما أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، أن اثنين من المارة أصيبا بجروح طفيفة، حيث أصيب الأول في عينه، والثاني يُعاني من حروق خفيفة في الظهر، وتم نقلهما إلى مستشفى "يوسفتال" في المدينة.

وأفاد مراسل القناة أن "هناك 3 جرحى من المارة أصيبوا بالهلع"، في حين أكدت الشرطة الإسرائيلية، أنها "تحقق في جميع الاتجاهات".

ورجحّت الشرطة، في إطار تحقيقاتها، أن تكون خلفية الحادث جنائية، مستبعدة الخلفية الوطنية للحادث.

وقالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في الحادث، ونشرت شريط فيديو تظهر فيه السيارة التي تعرضت للإنفجار.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين مساء السبت بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "صفا" بإصابة ثلاثة شبان جراء قصف طائرة إسرائيلية بدون طيار مجموعة من الشبان شرقي المخيم.

ونقل المراسل عن مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أن الشبان أصيبوا بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، ووضعهم مستقر.

أما المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقال إن طائرة عسكرية قصفت "خلية" كانت تهم بإطلاق بالونات حارقة باتجاه "إسرائيل".