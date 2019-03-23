الفاتيكان يقبل استقالة أسقف متهم بالتغطية على انتهاكات جنسية بحق الأطفال

قبل الفاتيكان، اليوم السبت، استقالة أسقف سانتياغو المتهم بالتغطية على انتهاكات بحق قٌصر ارتكبها عاملون بالكنيسة.

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب موقع "فاتيكان نيوز" التابع للفاتيكان، "قبل البابا فرانسيس استقالة الكاردينال ريكاردو إيزاتي آندريلو أسقف سانتياغو بتشيلي"، مشيرا إلى أن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما "مشتبه به في التغطية على انتهاكات من جانب القساوسة".

© AFP 2019 / Alberto Pizzoli مسؤول كبير سابق في الفاتيكان يواجه السجن لاعتدائه جنسيا على صبيين

ولفت الموقع إلى أن ذلك "جاء بعد أن رفضت محكمة استئناف سانتياغو طعن إيزاتي على الاتهامات الموجهة إليه".

ولفت "فاتيكان نيوز"، نقلا عن الإعلام التشيلي، إلى أن القضاء التشيلي ينظر في 150 إدعاء بانتهاكات موجهين ضد أكثر من 250 مشتبها به.

وتعد تلك حلقة جديدة في سلسلة فضائح تعاني منها الكنيسة الكاثوليكية في كافة أنحاء العالم متعلقة بانتهاكات جنسية مارسها رجال دين بحق قاصرين.

وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن الكاردينال الفرنسي بارباران، نيته الاستقالة على خلفية إدانته بالصمت عن انتهاكات جنسية ضد الأطفال وقعت داخل كنيسته.

وحكمت محكمة مدينة ليون الفرنسية على الكاردينال الكاثوليكي فيليب بارباران بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم التبليغ عن انتهاكات جنسية بحق قاصرين جرت داخل كنيسته".