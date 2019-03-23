الفاتيكان يقبل استقالة أسقف متهم بالتغطية على انتهاكات جنسية بحق الأطفال

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب موقع "فاتيكان نيوز" التابع للفاتيكان، "قبل البابا فرانسيس استقالة الكاردينال ريكاردو إيزاتي آندريلو أسقف سانتياغو بتشيلي"، مشيرا إلى أن الكاردينال البالغ من العمر 77 عاما "مشتبه به في التغطية على انتهاكات من جانب القساوسة".
ولفت "فاتيكان نيوز"، نقلا عن الإعلام التشيلي، إلى أن القضاء التشيلي ينظر في 150 إدعاء بانتهاكات موجهين ضد أكثر من 250 مشتبها به.
وتعد تلك حلقة جديدة في سلسلة فضائح تعاني منها الكنيسة الكاثوليكية في كافة أنحاء العالم متعلقة بانتهاكات جنسية مارسها رجال دين بحق قاصرين.
وفي أوائل الشهر الجاري، أعلن الكاردينال الفرنسي بارباران، نيته الاستقالة على خلفية إدانته بالصمت عن انتهاكات جنسية ضد الأطفال وقعت داخل كنيسته.
وحكمت محكمة مدينة ليون الفرنسية على الكاردينال الكاثوليكي فيليب بارباران بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "عدم التبليغ عن انتهاكات جنسية بحق قاصرين جرت داخل كنيسته".
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