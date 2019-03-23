رغم القلق الأمريكي... الصين وإيطاليا توقعان مذكرة بشأن مبادرة "الحزام والطريق"

وقعت الصين وإيطاليا، اليوم السبت، مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق" خلال زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ حاليا إلى روما، وبموجبها باتت إيطاليا أول دولة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تنضم إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، رغم معارضة الولايات المتحدة.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن "الصين وإيطاليا وقعتا اليوم مذكرة تفاهم حول الدفع المشترك لبناء الحزام والطريق خلال زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إيطاليا".

© REUTERS / SHANNON STAPLETON ماكرون: لا يمكن أن يكون طريق الحرير في اتجاه واحد

ونقلت فضائية "الجزيرة" صورا لمراسم توقيع المذكرة بحضور الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الإيطالي، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الصيني لروما والتي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ويغادر الرئيس شي جين بينغ روما غدا الأحد متوجها إلى موناكو على رأس وفد مؤلف من 500 شخص، وسيعقد اجتماعا غير مسبوق الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وترغب الحكومة الإيطالية في تعزيز التجارة سريعا لمساعدة اقتصادها الضعيف الذي يعاني من ثالث موجة كساد خلال عقد واحد من الزمان.

ولكن قرار روما المشاركة في المشروع الصيني العملاق أثار قلق واشنطن التي طالبتها بعدم إضفاء الشرعية على المشروع الذي يقول منتقدوه إنه يهدف لتعزيز نفوذ الصين سياسيا وعسكريا ولا يحقق فوائد تذكر للدول الأخرى.

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قد أكد عقب لقاءه نظيره الصيني، أمس الجمعة، إن "المساهمة الإيطالية في طريق الحرير أساسية"، ولكنه شدد على ضرورة حصول المبادلات "في الاتجاهين"، وبروح "المنافسة العادلة، واحترام الملكية الفكرية، والتصدي للتزوير".

وطمأن الرئيس الصيني مضيفه الإيطالي بالقول إن "الجانب الصيني يريد مبادلات تجارية في الاتجاهين، وتدفق الاستثمارات في الاتجاهين".