طائرات هليكوبتر لإنقاذ 1300 راكب كانوا على متن سفينة جنحت قبالة النرويج (صور)

قالت الشرطة وعمال إنقاذ في النرويج إن طائرات هليكوبتر مخصصة لأغراض الإنقاذ تعمل حاليا على إجلاء نحو 1300 من ركاب وطاقم سفينة سياحية تعطلت محركاتها اليوم السبت بسبب رياح عاتية قبالة الساحل الغربي للنرويج.

وحسب "رويترز" قالت خدمة الإنقاذ البحري في النرويج إن السفينة فايكنغ سكاي انحرفت نحو اليابسة وأطلقت إشارة استغاثة.

وأضافت أن السفينة تمكنت لاحقا من تشغيل أحد محركاتها وأصبحت على بعد نحو كيلومترين من اليابسة ولم تعد جانحة.

وانتشلت طائرات الهليكوبتر الركاب واحدا تلو الآخر من على ظهر السفينة ثم نقلتهم إلى قرية شمالي مدينة مولدي الواقعة على الساحل الغربي للنرويج.

وقال متحدث "نريد إجلاء الجميع وهو ما سيستغرق وقتا طويلا".

عمليات الإنقاذ على متن سفينة فايكنغ سكاي التي تعطلت قبالة النرويج © REUTERS / NTB SCANPIX

سفينة فايكنغ سكاي التي تعطلت قبالة النرويج © REUTERS / NTB SCANPIX

سفينة فايكنغ سكاي التي تعطلت قبالة النرويج © REUTERS / NTB SCANPIX

سفينة فايكنغ سكاي التي تعطلت قبالة النرويج © REUTERS / NTB SCANPIX 1 / 4 © REUTERS / NTB SCANPIX عمليات الإنقاذ على متن سفينة فايكنغ سكاي التي تعطلت قبالة النرويج

وقالت خدمة الإنقاذ إن سفنا عدة وأربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ كما جرى تجهيز أماكن لاستقبال الركاب بعد نقلهم.

وقال متحدث آخر إن كل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة في حالة تأهب وتضم 60 متطوعا من الصليب الأحمر النرويجي.