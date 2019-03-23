بولتون: سنواصل مراقبة بقايا "داعش" في الشرق الأوسط

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن ستواصل العمل مع شركائها لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكتب بولتون، على "تويتر"، اليوم السبت 23 مارس / آذار، إن تنظيم " داعش " الإرهابي كان يسيطر على مساحات شاسعة في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت هزيمته.

وأضاف: "ستواصل أمريكا مراقبة بقايا التنظيم الإرهابي عن قرب، وستواصل العمل مع شركائها لمنعه من الظهور مرة أخرى".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية حررت 100 في المئة من الأراضي، التي كانت خاضعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، بحسب "رويترز".

Not long ago, ISIS controlled a vast amount of territory in the Middle East—we have now defeated its “caliphate.” The U.S. will continue to closely monitor the remnants of ISIS and continue to work alongside our Coalition partners to prevent any resurgence. pic.twitter.com/QnpbxPOcSy — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 23, 2019

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في وقت سابق اليوم السبت، أنها حققت انتصارا كاملا على "داعش" في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، بما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، التي امتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث أراضي العراق وسوريا.