قاد عملية اعتقال أيخمان... وفاة الجاسوس الإسرائيلي السابق رفائيل إيتان

توفي اليوم السبت رفائيل إيتان، الجاسوس والوزير الإسرائيلي السابق، الذي قاد عملية اعتقال أدولف ايخمان أحد مهندسي المحرقة النازية عن عمر 92 عاما.

© Sputnik . kandeel القصة الكاملة لأخطر وأصغر جاسوسة مصرية جندها الموساد

وحسب "رويترز" قال الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين "لقد خسرنا مقاتلا شجاعا ستظل إسهاماته لأمن إسرائيل تدرس لأجيال مقبلة".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن إيتان توفي في مستشفى بتل أبيب.

وفي عام 1960، تولى إيتان عملية لجهاز المخابرات (الموساد) أدت لاعتقال ايخمان أحد مهندسي المحرقة النازية خلال إقامته بالأرجنتين باسم مستعار.

وكان أدولف أيخمان أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث، وضابط في القوات الخاصة الألمانية أو ما تعرف بقوات العاصفة.

ولد في 19 مارس/ آذار 1906 ورحل في 1 يونيو/ حزيران 1962، وتعود إليه مسؤولية الترتيبات اللوجستية كرئيس جهاز البوليس السري غيستابو في إعداد مستلزمات المدنيين في معسكرات الاعتقال وإبادتهم فيما يعرف آنذاك في الحل الأخير.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية هرب أيخمان سراً إلى عدة دول إلى أن استقر في الأرجنتين متخفياً باسم جديد وشخصية جديدة مبتعداً عن أية مظاهر قد تفضحه أو تكشف شخصيته الحقيقية، حتى العام 1960 عندما قبض عليه عملاء للموساد ونقلوه إلى إسرائيل، حيث حوكم وأدين وشُنق في العام 1962. ثم أحرقت جثته وألقي بالرماد في البحر الأبيض المتوسط.