3 روس ضمن طاقم العبارة المعطلة قبالة ساحل النرويح

أعلنت السفارة الروسية في النرويج، اليوم السبت، أن ثلاثة من طاقم العبارة "فايكينغ سكاي" التي تعطلت قبالة ساحل النرويج، هم مواطنيون روس.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان السفارة على صفحتها على "فيسبوك" إنه "وفقا للبيانات الواردة من مركز الإنقاذ المشترك بجنوب النرويج، فإن عملية الإخلاء جارية [ليس ثمة مواطنين روس ضمن الركاب، وثلاثة من الطاقم هم مواطنون روس، ونحن على اتصال بالمركز في حالة الحاجة لتقديم المساعدة لمواطنينا".

© REUTERS / NTB SCANPIX طائرات هليكوبتر لإنقاذ 1300 راكب كانوا على متن سفينة جنحت قبالة النرويج (صور)

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت الشرطة النرويجية إن فرق الإنقاذ تقوم بعملية كبرى لإخلاء 1300 شخص من العبارة بعد أن تعطلت أمام سواحل النرويج.

وانتشلت طائرات الهليكوبتر الركاب واحدا تلو الآخر من على ظهر السفينة ثم نقلتهم إلى قرية شمالي مدينة مولدي الواقعة على الساحل الغربي للنرويج.

وقال متحدث "نريد إجلاء الجميع وهو ما سيستغرق وقتا طويلا".

وقالت خدمة الإنقاذ إن سفنا عدة وأربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ كما جرى تجهيز أماكن لاستقبال الركاب بعد نقلهم.

وقال متحدث آخر إن كل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة في حالة تأهب وتضم 60 متطوعا من الصليب الأحمر النرويجي.