3 روس ضمن طاقم العبارة المعطلة قبالة ساحل النرويح

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان السفارة على صفحتها على "فيسبوك" إنه "وفقا للبيانات الواردة من مركز الإنقاذ المشترك بجنوب النرويج، فإن عملية الإخلاء جارية [ليس ثمة مواطنين روس ضمن الركاب، وثلاثة من الطاقم هم مواطنون روس، ونحن على اتصال بالمركز في حالة الحاجة لتقديم المساعدة لمواطنينا".
وانتشلت طائرات الهليكوبتر الركاب واحدا تلو الآخر من على ظهر السفينة ثم نقلتهم إلى قرية شمالي مدينة مولدي الواقعة على الساحل الغربي للنرويج.
وقال متحدث "نريد إجلاء الجميع وهو ما سيستغرق وقتا طويلا".
وقالت خدمة الإنقاذ إن سفنا عدة وأربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ كما جرى تجهيز أماكن لاستقبال الركاب بعد نقلهم.
وقال متحدث آخر إن كل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة في حالة تأهب وتضم 60 متطوعا من الصليب الأحمر النرويجي.
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