زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب غرب كولومبيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز غرب كولومبيا في منطقة جبال الإنديز اليوم السبت لكنه كان عميقا.

© AFP 2019 / Kazuhiro Nogi متى وأين سيحدث الزلزال الأقوى في هذا القرن

كان الزلزال على بعد 51.5 كيلومتر من شمال غرب مدينة تولا لكنه كان على عمق 113 كيلومترا مما خفف من شدته.

وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.

وفي كل عام، يقوم علماء الزلازل بتسجيل من 6 إلى 7 آلاف زلزال بقوة أكبر من 4 درجات.