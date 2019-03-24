هجوم أم إنذار كاذب... السلطات الفرنسية تكشف السبب وراء حالة الذعر في ديزني لاند باريس (فيديو)

قالت السلطات الفرنسية إن أصواتا عالية نجمت عن خلل بأحد المصاعد في ديزني لاند باريس يوم السبت أدت إلى حالة ذعر بين الزوار.

ووفقا لـ"رويترز"، استمرت حالة الذعر لفترة وجيزة وسادت شائعات عن وقوع هجوم ولكن لم تحدث أي إصابات.

© REUTERS / MARIO ANZUONI لأول مرة في تاريخها... "ديزني" تحذر المشاهدين من أحدث أفلامها

وقال متحدث باسم الشرطة إن الناس الموجودين في المتنزه فسروا خطأ هذه الأصوات على أنها إطلاق نار.

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنه حدث تدافع ولكنه كان إنذارا كاذبا.

وأكدت أن قوات الأمن أكدت عدم وجود أي خطر على الناس.

إلى ذلك وثقت مقاطع فيديو حالة الذعر التي انتابت المتواجدين بمدينة الألعاب، حيث كانوا يركضون يمينا ويسارا والصراخ يملأ المكان.

Estamos muy atentos a lo que está pasando en Disneyland París la gente huye y grita por una razón desconocida pic.twitter.com/P6VIFHNDbw — 6W (@6W_es) March 23, 2019

وكانت وسائل إعلام، قد أفادت بأن حالة من الذعر في ديزني لاند باريس إثر تدوال معلومات عن وجود رجل مسلح، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالمكان محبوسون في المباني والمطاعم والمحلات.