انطلاق التصويت في انتخابات برلمان تايلاند اليوم

افتتحت مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام المواطنين، للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

موسكو — سبوتنيك. ويبلغ عدد الناخبين نحو 51.4 مليون شخص في هذه الانتخابات وستستمر عملية التصويت في 93 ألف مركز اقتراع في 77 إقليما مفتوحا حتى الساعة الخامسة مساء (10:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت مفوضية الانتخابات إن أول نتائج غير رسمية ستُعرف بعد ثلاث ساعات من انتهاء التصويت.