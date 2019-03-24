من التالي بعد مادورو...الولايات المتحدة تقرر إقالة رئيس آخر

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا "لن يبق لفترة طويلة"، لأنه يجب عليه أن يدفع ثمن "قمع المعارضة". وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاشتراكية "قد وصلت إلى نهايتها في جميع أنحاء العالم." في فنزويلا وفي نيكاراغوا وفي كوبا، وفقا لموقع "توب كور".

© AFP 2019 / Marvin Recinos أمريكا تشبه نيكاراغوا بسوريا

نيكاراغوا بلد كبير، لكن ستة ملايين فقط يعيشون فيه. طوال حياتها كان عليها أن تقاتل من أجل استقلالها، أو تعاني من صراع أهلي، لذلك وضعها الاقتصادي صعب. من 1912 إلى 1933 ، كانت تحت الاحتلال الأمريكي.

دانييل أورتيغا رئيسًا للبلاد منذ 12 عاما. منذ بداية وصوله إلى السلطة، تجادل واشنطن بأنها "ليس ديمقراطي بما فيه الكفاية".

في العام الماضي كانت في نيكاراغوا محاولة انقلاب. ونتيجة لذلك، قتل مئات الأشخاص وأصيب الآلاف. أورتيغا قاوم. حُكم على قادة الشغب بالسجن مدى الحياة، مما تسبب في هجمات جديدة من قبل واشنطن.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها لإرسال قوات إلى هناك: ليس لدى نيكاراغوا موارد طبيعية قيمة. تنشأ الصعوبات في الدولة من خلال العقوبات. والآن أيضا أثر عليها الوضع في فنزويلا، التي كانت تساعد نيكاراغوا، ولكنها الآن في وضع صعب، ولا يمكنها مساعدتها.