هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.3 درجة يهز سواحل إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة وقع قبالة أرخبيل الملوك بإندونيسيا صباح اليوم الأحد.

موسكو — سبوتنيك. وفقا للهيئة، تم تسجيل الزلزال عند الساعة 04.37 بالتوقيت المحلي، (07.37 — بتوقيت موسكو)، ويقع مركز الزلزال على بعد 141 كلم شمال شرق مدينة بيتونج. بأرخبيل الملوك الإندونيسي وعلى عمق 37.4 كيلومتر.

© AFP 2019 / Ronald مقتل 82 وإصابة 75 آخرين جراء كارثة ضربت إندونيسيا

هذا وضرب فجر اليوم زلزال بقوة 5.8 درجة في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا على بعد 129 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بالو على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار.

هذا وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم 28 أيلول/سبتمبر الماضي، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر، مما أدى إلى مقتل نحو 1459 شخص.

وتقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.