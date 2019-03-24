احتجاز أكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى في شمال المكسيك

واعترضت الشرطة، إثر تلقيها معلومات، مجموعة من المهاجرين جاؤوا في شاحنات في الجزء الغربي من المدينة التي تقع قبالة مدينة ماكالين في ولاية تكساس الأمريكية، وفقا لوكالة "رويترز".
وأضاف البيان أن الشرطة ضبطت سلاحا ناريا وذخيرة لكن لم يذكر البيان تفاصيل عن اعتقال المسلحين ولا هويتهم.
كما اكتشفت الشرطة وجود مجموعة من الرجال والنساء من أمريكا الوسطى على مشارف طريق سريع في رينوسا، وقالت الحكومة إن الشرطة استدعت مسؤولي الهجرة الاتحاديين الذين يقومون حاليا بفحص الوضع القانوني للمهاجرين المحتجزين.
ونقلت الشرطة عن المعهد الوطني للهجرة أن السلطات تحتجز 51 من غواتيمالا و47 من هندوراس وتسعة من السلفادور في المجمل.
وتعهدت الحكومة الجديدة في المكسيك بتنظيم وكبح تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى على حدودها الشمالية مع محاولتها تقليل التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة غير المشروعة لبلاده.
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