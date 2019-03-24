الدفاع التركية: جيشنا هو الوحيد الذي خاض قتالا مباشرا ضد "داعش"

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي هو الجيش الوحيد الذي خاض قتالا مباشرا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية حققت هدفها في السيطرة على مدينة "الباب" بسوريا في 24 فبراير/ شباط من عام 2017، وفقا لوكالة "الأناضول".

وتابع "تم خلال فترة العملية التي أجريت مع الجيش السوري الحر، تطهير 243 منطقة سكنية ومساحة 2015 مترا مربعا على طول حدودنا من داعش".

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وأفاد البيان أن العملية أسفرت أيضا عن تحييد أكثر من 3 آلاف عنصر من التنظيم الراديكالي، وتدمير 21 ألف هدف تابع له.

أشارت الوزارة إلى أن الدول الأخرى اعتمدت على قواتها الجوية بشكل أكبر في الحرب ضد "داعش".

وتابعت "القوات المسلحة التركية هي الجيش الوحيد الذي خاض قتالا مباشرا ضد داعش".

ونوهت إلى استمرار أعمال نزع الألغام والمتفجرات، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة التي تمت السيطرة عليها بعملية "درع الفرات".

وكشفت عن أن الإجراءات التي قامت بها القوات التركية مع المؤسسات المعنية، ساهمت في عودة 320 ألف مواطن سوري إلى منازلهم، معظمهم بمنطقة "درع الفرات".

وأشارت الوزارة إلى إطلاق الجيش التركي عملية "درع الفرات" في 24 أغسطس/ آب من عام 2016 بهدف تحقيق أمن الحدود، ومنع خطر وهجمات تنظيم "داعش" الإرهابية، والمساهمة في عودة السوريين المهجرين إلى منازلهم.