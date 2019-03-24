جريمة دون عقاب... منذ 20 عاما شنت دول الناتو عدوانا عسكريا على يوغوسلافيا

في 24 مارس 1999 ، بدأت قوات الناتو المشتركة دون تفويض من مجلس الأمن الدولي بقصف يوغوسلافيا، وقتلت أكثر من ألفي شخص.

قبل 20 عامًا بالضبط ، بدأت دول الناتو بقيادة الولايات المتحدة بقصف يوغوسلافيا، وقتلت حوالي ألفي شخص.

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية تدين عدوان حلف الناتو في يوغوسلافيا

ووصفت وزارة الخارجية الروسية العملية العسكرية في عام 1999 بأنها "وصمة عار"، والتي "ستبقى إلى الأبد كسمعة" لحلف شمال الأطلسي.

لم تقم السلطات الصربية بعد بترميم مبنى مركز التلفزيون السابق في بلغراد. ظل الجدار المدمر تمامًا نوعًا من "رمز" "الديمقراطية" الأمريكية.

وجاءت الضربة الحق خلال الأثير. وتم العثور على 16 جثة في مركز التلفزيون.

واعتبرت الناتو الهجمات على أهداف مدنية شرعية: المدارس ورياض الأطفال وقطار الركاب والسفارة الصينية أصبحت أهدافًا للغارات الجوية.

لا يزال حطام المقاتلة الأمريكية F-117 "Night Hawks" ، التي أسقطها المدافعون الصربيون، محفوظًا في متحف التاريخ للتذكير بالأحداث المأساوية التي وقعت عام 1999.

وكانت بلغراد وبودغوريتشا ونوفي ساد وبريشتينا تحت الضربات. وكان من عانى من الغارات الجوية والتفجيرات من السفن معظمهم من المدنيين. حيث قتل 500 جندي من الجيش اليوغوسلافي في 78 يومًا من العملية، بينما لقي أكثر من 2000 مدني حتفهم وأصيب 6000 آخرين.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف:

"كان لدى واشنطن مغريات بالتحكم بالوضع في جميع أنحاء العالم ووضعه تحت سيطرتها الكاملة، والابتعاد عن مبادئ تنسيق النهج فيما يخص المشاكل الدولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة وحل جميع القضايا التي تنشأ من أجل السيطرة على جميع مناطق العالم. بالطبع، إن التاريخ اليوغوسلافي مرتبط أيضًا بالرغبة في دفع الناتو شرقًا، أقرب إلى حدود الاتحاد الروسي".

في 24 مارس/آذار 1999 ، بدأت قوات الناتو المشتركة دون تفويض من مجلس الأمن الدولي تقصف يوغوسلافيا. وهكذا، بدأ التحالف عملية عسكرية ضد دولة أوروبية مستقلة. تم الاعتراف بالعديد من حوادث القصف، بما في ذلك الهجوم على المركز التلفزيوني، كجرائم حرب من قبل المنظمات الدولية، ولكن لم يتم فرض أي عقاب عليها.