الإعصار فيرونيكا يصل أستراليا

يستعد سكان ميناء هيدلاند الأسترالي لاستقبال رياح عاتية مدمرة وأمطار غزيرة مع وصول الإعصار فيرونيكا اليوم الأحد (24 مارس/ آذار) إلى إقليم بيلبارا الساحلي بشمال غرب البلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، بلغ مستوى الأمطار في هيدلاند، التي تعد واحدة من أكبر مراكز تصدير خام الحديد في العالم، نحو 18 سنتيمترا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كما بلغت سرعة الرياح هناك 154 كيلومترا في الساعة.

وأظهرت لقطات مصورة حصلت عليها رويترز سقوط أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج التي تصل إلى الساحل. كما أظهرت اللقطات، التي التُقطت أمس السبت (23 مارس آذار)، عددا من الأفراد الذين كانوا يتابعون ارتفاع الأمواج مع اقتراب العاصفة.

وقال بيج سيمنس، وهو أحد الطهاة في فندق بميناء هيدلاند وهو صاحب اللقطات، "إن كثافتها تزداد. حجم (العاصفة) كبير".

وأصدرت السلطات تحذيرا لسكان المنطقة وطالبتهم بالاحتماء بملاذات على الفور.