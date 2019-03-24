دعوة من ظريف لإغاثة ضحايا السيول

وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، دعوة لإغاثة ومساعدة ضحايا موجة السيول الأخيرة التي ضربت شمال البلاد.

ونشر الوزير الإيراني تغريدة على موقع "إنستغرام" قال فيها "رغم عدم توفر فرصة الفرح والسرور لمواطنينا في محافظتي كلستان ومازندران في عيد النوروز لهذا العام، إلا أن فرصة التعاطف متوفرة الآن لإيران كلها".

وأضاف "مازالت الإمكانية متوفرة للتعلم من ثقافة النوروز وتبديل صعوبة التقدير والطبيعة إلى حماس وفخر الوقوف إلى جانب بعضنا البعض".

وتابع "وقفنا إلى جانب بعضنا بعضا من أجل إيران، سواء في الحرب أو المفاوضات أو آلام ومعاناة المواطنين، ويجب الوقوف إلى جانب إيران مرة أخرى لتصبح البلاد مزدهرة".

كما ذكر أنه انضم وأسرته إلى حملة جمعية الهلال الأحمر لمساعدة منكوبي السيول في محافظتي كلستان ومازندران.

وتابع "انضممنا للحملة ليكون لنا دور ولو ضئيل من التعاطف والتضامن مع المنكوبين، كما ندعو بتواضع سائر الإيرانيين للانضمام إلى هذه الحملة لدعم الهلال الأحمر في خبرته وتخصصه للإسراع وتسهيل عمليات الإغاثة وإعادة ظروف الحياة الطبيعية لمنكوبي السيول".

وضربت السيول محافظتي مازندران وكلستان شمالي إيران، مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالمزارعين والسكان.

وتسبب السيول في تدمير أكثر من 50 ألف هكتار من الحقول الزراعية، في محافظة كلستان، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤولين بوزارة الجهاد الزراعي (مشاهد مروعة).

وغمرت مياه السيول 70 % من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة كلستان شمالي شرق إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها، وفقا للوكالة.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعبئة كل الطاقات في المحافظتين فضلا عن المناطق المجاورة للإسراع بإغاثة المنكوبين، في اتصال مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا أعلنت فيه عن تعبئة طاقاتها البشرية واللوجيستية لإغاثة المنكوبين، وفقا لوكالة فارس.