دعوة من ظريف لإغاثة ضحايا السيول

سلام دوستان با تبریک مجدد سال نو گرچه در نوروز امسال، فرصت شادمانی و سرور برای هموطنانی از گلستان و مازندران فراهم نبود، اما اینک فرصت همدلی برای تمام «ایران» مهیاست. هنوز هم از «فرهنگ نوروز» می‌شود آموخت و سرسختی تقدیر و طبیعت را به شور و غرور کنار هم ایستادن بدل کرد. ما بارها برای ایران ایستاده‌ایم، چه در جنگ، چه در مذاکره و چه در کنار دردهای هموطنان رنجدیده؛ و باز هم باید در کنار ایران ایستاد تا وطن، گلستان شود. من، و خانواده‌ام به پویش هلال احمر برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل گلستان و مازندران پیوسته‌ایم تا سهمی ناچیز از همدلی و همراهی هموطنان داشته باشیم و فروتنانه، دیگر ایرانیان را نیز دعوت به پیوستن به این پویش می‌نماییم تا تجربه و تخصص هلال احمر در امدادرسانی، بازگشت به شرایط عادی زندگی سیل‌زدگان را تسریع و تسهیل نماید. شاد و سربلند باشید

A post shared by Javad Zarif (@jzarif_ir) on Mar 24, 2019 at 1:53am PDT