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16:11 24 مارس/ آذار 2019
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    وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

    دعوة من ظريف لإغاثة ضحايا السيول

    © REUTERS / Grigory Dukor
    العالم
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    وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، دعوة لإغاثة ومساعدة ضحايا موجة السيول الأخيرة التي ضربت شمال البلاد.

    ونشر الوزير الإيراني تغريدة على موقع "إنستغرام" قال فيها "رغم عدم توفر فرصة الفرح والسرور لمواطنينا في محافظتي كلستان ومازندران في عيد النوروز لهذا العام، إلا أن فرصة التعاطف متوفرة الآن لإيران كلها".

    وأضاف "مازالت الإمكانية متوفرة للتعلم من ثقافة النوروز وتبديل صعوبة التقدير والطبيعة إلى حماس وفخر الوقوف إلى جانب بعضنا البعض".

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    سلام دوستان با تبریک مجدد سال نو گرچه در نوروز امسال، فرصت شادمانی و سرور برای هموطنانی از گلستان و مازندران فراهم نبود، اما اینک فرصت همدلی برای تمام «ایران» مهیاست. هنوز هم از «فرهنگ نوروز» می‌شود آموخت و سرسختی تقدیر و طبیعت را به شور و غرور کنار هم ایستادن بدل کرد. ما بارها برای ایران ایستاده‌ایم، چه در جنگ، چه در مذاکره و چه در کنار دردهای هموطنان رنجدیده؛ و باز هم باید در کنار ایران ایستاد تا وطن، گلستان شود. من، و خانواده‌ام به پویش هلال احمر برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل گلستان و مازندران پیوسته‌ایم تا سهمی ناچیز از همدلی و همراهی هموطنان داشته باشیم و فروتنانه، دیگر ایرانیان را نیز دعوت به پیوستن به این پویش می‌نماییم تا تجربه و تخصص هلال احمر در امدادرسانی، بازگشت به شرایط عادی زندگی سیل‌زدگان را تسریع و تسهیل نماید. شاد و سربلند باشید

    A post shared by Javad Zarif (@jzarif_ir) on Mar 24, 2019 at 1:53am PDT

    وتابع "وقفنا إلى جانب بعضنا بعضا من أجل إيران، سواء في الحرب أو المفاوضات أو آلام ومعاناة المواطنين، ويجب الوقوف إلى جانب إيران مرة أخرى لتصبح البلاد مزدهرة".

    كما ذكر أنه انضم وأسرته إلى حملة جمعية الهلال الأحمر لمساعدة منكوبي السيول في محافظتي كلستان ومازندران.

    وتابع "انضممنا للحملة ليكون لنا دور ولو ضئيل من التعاطف والتضامن مع المنكوبين، كما ندعو بتواضع سائر الإيرانيين للانضمام إلى هذه الحملة لدعم الهلال الأحمر في خبرته وتخصصه للإسراع وتسهيل عمليات الإغاثة وإعادة ظروف الحياة الطبيعية لمنكوبي السيول".

    وضربت السيول محافظتي مازندران وكلستان شمالي إيران، مخلفة أضرارا مادية جسيمة بالمزارعين والسكان.

    وتسبب السيول في تدمير أكثر من 50 ألف هكتار من الحقول الزراعية، في محافظة كلستان، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤولين بوزارة الجهاد الزراعي (مشاهد مروعة).

    وغمرت مياه السيول 70 %  من مساحة مدينة آق قلا الواقعة في محافظة كلستان شمالي شرق إيران، كما حاصرت 21 قرية تابعة لها، وفقا للوكالة.

    ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تعبئة كل الطاقات في المحافظتين فضلا عن المناطق المجاورة للإسراع بإغاثة المنكوبين، في اتصال مع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي.

    وأصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بيانا أعلنت فيه عن تعبئة طاقاتها البشرية واللوجيستية لإغاثة المنكوبين، وفقا لوكالة فارس.

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    الكلمات الدلالية:
    سيول, أخبار إيران, الخارجية الإيرانية, محمد جواد ظريف, إيران
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