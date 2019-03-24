حكومة مالي تعلن فتح تحقيق في ملابسات هجوم مسلح أودى بحياة أكثر من 100 شخص

أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق لكشف ملابسات هجوم مسلح وقع أمس، السبت، وأودى بحياة أكثر من مئة شخص بولاية موبتي وسط البلاد.

نواكشوط — سبوتنيك . وقالت الحكومة، في بيان اليوم الأحد، "يوم (أمس) السبت هاجمت عناصر مسلحة مجهولة الهوية قرية أوجوساجو، في منطقة بانكاس بولاية موبتي، وخلف هذا الهجوم الجبان أكثر من 100 قتيل بين السكان المدنيين".

وأضاف البيان "فتح التحقيق لتحديد ملابسات هذه الجرائم، وإذ تدين الحكومة بشدة هذا العمل الشنيع فإنها تعرب عن تعاطفها مع أسر الضحايا الأبرياء"، مؤكدة عزمها على بذل كل جهد ممكن لملاحقة مرتكبي هذه الهمجية وفقًا للقوانين المعمول بها".

وأضاف البيان، "ستواصل الحكومة ضمان حماية السكان، وإعادة تهيئة ظروف التماسك الاجتماعي الحقيقي وتعزيز المصالحة الوطنية".

#UPDATE Dogon hunters killed more than 100 people in an attack on a Fulani village in central Mali, as top UN officials visited the country https://t.co/t9AJvA6YJM — AFP news agency (@AFP) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وتابعت حكومة مالي قائلة، "في هذه الأوقات الصعبة في مواجهة أعداء غير معروفين يجب على الشعب المالي أن يظل أكثر من أي وقت مضى متحدا وموحدا".

وكان مصدر محلي قد أكد لوكالة "سبوتنيك" بوقت سابق، أنه قد تم "إحصاء 103 جثة" من ضحايا الهجوم، الذي وقع السبت على قرية وسط مالي، وأضاف ان "عدد الجرحى تجاوز 40 جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات بانكاس".

فيما أكدت وسائل إعلام مالية أن عدد القتلى ارتفع إلى 134 قتيلا.

وأسفر هجوم مسلح السبت عن مقتل أكثر من مئة شخص وسط مالي، ويعتقد على نطاق واسع أن مجموعة "الدوغون" هي من نفذ الهجوم المسلح ضد قرية تسكنها غالبية من عرقية "الفلان"، فيما يمثل استمرارا لسلسلة من أعمال العنف بين الجانبين خلفت مئات القتلى والمصابين.